Cinema: Ficarra e Picone tornano con 'Il primo Natale'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Si intitola 'Il primo Natale', il nuovo film di Ficarra e Picone che sarà in sala dal 12 dicembre per Medusa Film. Prodotto da Attilio De Razza, scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, 'Il primo Natale' è il settimo film degli attori e registi palermitani che racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’anno zero.

Un viaggio durante il quale avranno a che fare con tanti personaggi, tra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio. Il direttore della fotografia è Daniele Ciprì, ai costumi Cristina Francioni, la scenografia è affidata a Francesco Frigeri. Questo nuovo lungometraggio arriva dopo il grande successo de 'L’Ora Legale' che, uscito a gennaio 2017, ha registrato una grande accoglienza da parte del pubblico e della critica, diventando l’incasso più alto dell’anno con oltre 11 milioni di euro.