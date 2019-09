Pensioni: Renzi, 'quota 100? La cancellerei e darei quei soldi a giovani'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Quota 100 io la cancellerei, ma ho capito che c'è un impegno del ministro dell'Economia a non farlo, stretto in sede di programma di governo e quindi lo rispetto". Lo dice Matteo Renzi a Zapping ma, aggiunge, "se abbiamo 4-5 miliardi l'anno io li darei ai giovani, non a persone già garantite".