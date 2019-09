Mafia: pentito Contorno, 'Una volta sono l'anti-stato un'altra volta sono il killer'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Su due piedi posso dire che una volta sono L'anti-stato e un'altra sono un killer". Così, il 9 agosto 1989, il pentito Salvatore Contorno, davanti alla Commissione nazionale antimafia. "Non sono mai stato imputato di omicidio, ora sono stato definito il killer dello Stato, ma sono tutte barzellette. Non ho mai avuto un'imputazione per omicidio", dice ai deputati.