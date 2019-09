Mafia: pentito Contorno, 'Provenzano detto il 'Professore' perché non ha paura di nessuno'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Bernardo Provenzano negli anni Ottanta veniva chiamato "il Professore". A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Salvatore 'Totuccio' Contorno durante l'audizione davanti alla Commissione antimafia del 1989. "Lo chiamavano il professore, ma in realtà era un contadino. E' uno che le cose le fa, non ha paura di nessuno. Lo chiamavano il professore perché quando è venuto in città dalla campagna ha cominciato ad usare camicie di seta e bei vestiti", dice. E quando il deputato Luciano Violante gli chiede: "E' vero che Provenzano, approfittando di questo suo modo di presentarsi, è entrato in contatto anche con delle autorità?". Contorno svicola la domanda e replica: " Voi pensate ancora di poter combattere la mafia? Da quello che succede oggi credo che non riuscirete mai ad abbatterla. E' da un bel pezzo che so di mafia e queste cose ve le posso dire francamente".

"Io le ho chiesto di Provenzano", incalza Violante. "Scusi se divago un po' - spiega Contorno - ma vorrei avere a disposizione molto tempo per parlare con voi. Sono onorato ed ho piacere di essere qui con voi, però non è possibile dire in così poco tempo tutto quello che so e quello che provo. Oggi sono piuttosto stanco perché non dormo da due giorni, però mi piacerebbe avere più tempo a disposizione per parlare con voi".