Fca: azienda, fornita piena collaborazione a Sec, no impatto sui risultati**

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Fca Us "ha fornito piena collaborazione nel processo volto alla soluzione della questione". Così Fca dopo aver raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (Sec) sulla questione della rendicontazione dei dati relativi alle vendite. "La società - si legge nella nota del gruppo torinese - ha rivisto ed affinato le proprie politiche e procedure ed è impegnata a mantenere un elevato livello di controllo sui dati relativi alle proprie vendite. L’accordo prevede un pagamento di 40 milioni di dollari Usa che non avrà effetti significativi sui risultati della società".