Cittadinanza: Orfini, 'bene riavvio lavori, ora patto politico per iter rapido'**

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Sì, sono soddisfatto e ringrazio il presidente Brescia" per la ripresa dei lavori in commissione Affari Costituzionali alla Camera sullo Ius Culturae, "perchè questo ci consente di far ripartire la discussione". Lo dice all'Adnkronos il dem Matteo Orfini, in prima linea per l'approvazione dello Ius Culturae in Parlamento. L'iter riparte ed è un fatto positivo, osserva Orfini, ma ora serve la volontà politica per arrivare in tempi brevi a una legge.

"Come abbiamo ritenuto urgente il taglio sul numero dei parlamentari, si utilizzi la stessa urgenza e la stessa fretta per riconoscere diritti a cittadini italiani a cui vengono negati, a bambini che frequentano le stesse scuole dei nostri figli. Già nella scorsa legislatura arrivammo a un pelo... Serve un patto politico tra le forze delle maggioranza e credo che ci siano tutte le condizioni perchè accada. Sulla carta nel Pd sono tutti d'accordo e molti 5 Stelle sono convinti che si tratti di una giusta. Non possiamo fermarci per paura di Salvini...".