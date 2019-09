Whirlpool, Regione Lombardia e Milano insieme per un green new deal

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Pulire la Darsena di Milano dalle plastiche e sensibilizzare i cittadini verso la sostenibilità ambientale anche in centro città. Per questo le istituzioni milanesi e Whirlpool si sono unite, in un evento andato in scena alla Darsena di Milano, per contrastare il problema delle plastiche presenti nei nostri corsi d’acqua e cominciare finalmente quella rivoluzione ambientale oggi chiesta a gran voce dai giovani di tutta Italia.

Una rivoluzione, quella del green new deal, sempre più necessaria, che Regione Lombardia e comune di Milano stanno cercando di mettere in atto coinvolgendo più realtà possibili, dal pubblico al privato, in cerca di quella sensibilizzazione pubblica che renda possibile un deciso cambio di passo.

“La rivoluzione del green new deal non sarà resa possibile solo grazie alle iniziative di istituzioni e politica. Non basteranno solo le leggi, sarà necessario un cambiamento di tutto il sistema economico, sociale, imprenditoriale e del lavoro“ - afferma l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - “La Lombardia sta cercando di mettere in piedi queste collaborazioni. Se tutti insieme riusciremo a fare rete e sensibilizzare più realtà possibili, l’obiettivo della sostenibilità ambientale diventerà raggiungibile“.

A conferma dell’impegno della città meneghina, anche la presenza del Presidente di Municipio 6 Santo Minniti. “L’evento di oggi dimostra quanto Milano, i milanesi e le realtà che operano in questo territorio siano consapevoli dell’importanza che riveste la lotta per la salvaguardia dell’ambiente e del nostro Pianeta”.