+Europa: ufficio stampa, 'da Tabacci insinuazioni velenose su Bonino'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Oggi in un’intervista al Corriere della Sera, Bruno Tabacci annuncia di lasciare +Europa in dissenso con la scelta di Emma Bonino di votare contro la fiducia al nuovo esecutivo. La scelta di non sostenere il governo Conte bis è stata presa dalla Direzione di +Europa a maggioranza assoluta, non da Emma Bonino, che ha partecipato, come tutti i parlamentari di +Europa, a questa decisione e a differenza degli altri eletti l’ha condivisa e sostenuta”. E’ quanto si legge in una nota di Più Europa.

“+E non ha ritenuto che il governo Conte bis potesse rappresentare una alternativa al governo Conte I e le scelte compiute e annunciate dal nuovo esecutivo confermano più che smentire questa decisione. Dissentire politicamente da questa posizione, come fa Tabacci, è ovviamente legittimo. ‘Non voglio credere alle malelingue che dicono che Emma si è voluta mettere all’opposizione solo perché Conte le ha rifiutato un posto da Ministro’, come ha detto nell'intervista, non è invece un giudizio politico, ma solo una insinuazione velenosa e rancorosa, tanto infondata quanto ingiustificabile".

"Le ragioni di +Europa, quelle della costituzione di un’alternativa al sovranismo xenofobo ed antieuropeo della Lega che abbia la forza di non abdicare al populismo 5stelle, sono intatte e su quelle lavoreremo da oggi con ancor più intensità e passione”, conclude il comunicato di +Europa.