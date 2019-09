Mafia: Commissione antimafia pubblica audizioni pentito Contorno

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - La Commissione antimafia ha desecretato e pubblicato sul suo sito tutti gli atti relativi alle audizioni rese dal pentito Salvatore 'Totuccio' Contorno a Palazzo Dan Macuto durante la X Legislatura. "Totuccio Contorno - dapprima affiliato mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù di Palermo - nel 1984 decise di seguire l'esempio di Tommaso Buscetta e iniziò una fondamentale collaborazione con l'Autorità giudiziaria: le sue dichiarazioni furono rese sia nell'ambito del 'maxiprocesso', sia nelle indagini riguardanti la cosiddetta 'Pizza Connection'", spiega l’Antimafia.

Sottoposto a programma di protezione negli Stati Uniti, nel novembre 1988, Totuccio Contorno fece segretamente ritorno a Palermo, dove in quel momento imperversava una feroce guerra di mafia, proprio contro i suoi 'nemici' corleonesi. "Il suo arresto, eseguito a Palermo nel maggio 1989, destò grande scalpore nell'opinione pubblica, a causa della sorpresa per la sua presenza a Palermo in un momento rilevante per gli equilibri di riorganizzazione di Cosa Nostra - si legge - Peraltro, non mancò chi - con il ricorso a lettere anonime - tentò di colpire lo strumento della gestione dei collaboratori di giustizia, nonché i magistrati e gli inquirenti in quel momento più esposti sul fronte dell'azione di repressione: fu quella la stagione del 'Corvo'".