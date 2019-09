Autonomia: Gruppo Zaia, nel 2023? Pd e M5S stanno prendendo in giro i veneti (2)

Fridays for future

Più di duemila in corteo per difendere l'ambiente

E' riuscita anche a Terni la manifestazione degli studenti nell'ambito dei Fridays for future. Più di duemila persone hanno sfilato in corteo, venerdì 27 settembre, per le vie del centro. Le lezioni sono saltate nel 90 per cento dei casi alle scuole superiori. Alla protesta in difesa dell'ambiente ha aderito anche un centinaio di insegnanti. Soddisfazione è stata espressa dai Cobas della scuola ...