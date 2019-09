Dazi: Bellanova, 'vanno scongiurati, serve azione coesa Governo'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Le nostre filiere agroalimentari sono giustamente allarmate per la minaccia di dazi annunciati da parte dell’amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato di sbocco più importante per i nostri vini e le produzioni di qualità. Ipotizzare un aumento delle tariffe doganali o altre forme di ritorsione metterebbe in serio pericolo posti di lavoro, imprese, famiglie, interi territori. Penso al pecorino romano, al parmigiano reggiano, al grana padana, alla pasta, all’olio vergine di oliva". Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova dal Villaggio Coldiretti di Bologna, in occasione della Giornata del Clima.

"E’ necessario e urgente - sottolinea Bellanova - rafforzare il dialogo con l’Amministrazione Usa per scongiurare questo rischio enorme. Ho già scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in questo senso, evidenziando l’urgenza di agire preventivamente per ipotizzare un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti, prevedendo risorse adeguate a comunicare ai cittadini americani la qualità dell’autentico made in Italy, consapevole di come su quel mercato subiamo ogni giorno un vero e proprio furto di identità", conclude la ministra.