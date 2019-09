Agroalimentare Patuanelli, 'presto sperimenteremo blockchain'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Presto sperimenteremo la 'blockchain' anche per l'agroalimentare. Ad annunciarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli che oggi ha partecipato al Villaggio Coldiretti a Bologna. "Ai nostri agricoltori, eccellenze assolute che esportano made in Italy nel mondo, ho semplicemente detto: è assurdo che nel 2019 ancora non abbiamo gli strumenti per capire cosa mangiamo e da cosa sono composti i prodotti. Non ne faccio una questione di merito e non voglio scendere in polemiche, ma se nel mio piatto - e soprattutto in quello dei miei figli - c’è del glifosato, io lo voglio sapere. La risposta a questa domanda, che la politica e i produttori si stanno ponendo da decenni, si chiama blockchain", sottolinea Patuanelli.

Con questa tecnologia, rileva il ministro in un post su Facebook, "avremo la certezza della composizione di ogni prodotto e dove è stato fatto. La stiamo implementando con il ministero dello Sviluppo Economico sul settore tessile, presto la sperimenteremo anche per quello agroalimentare".

Nel frattempo, rileva Patuanelli, "dobbiamo proteggere la nostra agricoltura, i nostri produttori e i trasformatori, anche loro eccellenze del saper fare italiano. Non dobbiamo pensare ad alcun nuovo balzello per la filiera, dobbiamo al contrario accompagnare le imprese in quella che sarà una fase di passaggio e di transizione verso un futuro sostenibile che investirà tutti i campi".