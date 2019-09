Def: Gualtieri a P.Chigi

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, è arrivato a Palazzo Chigi, dove a breve vedrà il premier Giuseppe Conte, in vista della presentazione della Nota di aggiornamento al Def chiamata a disegnare il quadro di finanza pubblica per la manovra, Nota in scadenza oggi ma rinviata al Cdm di inizio settimana prossima. Il presidente del Consiglio è ancora impegnato al vertice sulla Giustizia con il Guardasigilli Alfonso Bonafede e l'ex ministro ed esponente di primo piano del Pd Andrea Orlando: sul tavolo la riforma della Giustizia e il tema del carcere per i grandi evasori. Subito dopo, l'incontro tra Conte e Gualtieri.