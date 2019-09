Emilia Romagna: Dell'Orco (M5s), '3 condizioni per patto civico con Pd'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il voto in Emilia-Romagna è un voto locale ma, visto il contesto, diventa una partita strategica per l’Italia. Al momento non c'è alcun accordo e rimane improbabile un patto civico, sul modello Umbro, in Emilia-Romagna". Lo scrive Michele Dell'Orco, dei 5 Stelle, su Fb.

"Cosa dovrebbe accadere affinché ci siano possibilità per un patto civico? 1) un passo indietro (o di lato) di Bonaccini, e un candidato presidente civico autorevole. 2) un buon risultato in Umbria, come banco di prova. 3) un passo indietro del Pd sui principali nodi divisivi con M5S e comitati locali riguardanti l'ambiente. Ad esempio: La graduale chiusura d'inceneritori e discariche in Regione, tema storico del moVimento nato in Emilia".

"E la revisione di grossi progetti infrastrutturali impattanti, di competenza regionale, come l'autostrada a pagamento Cispadana, ricondotta ad una più economica strada a scorrimento veloce (senza pedaggi); insomma -sottolinea- una modifica sostanziale del progetto ma garantendo un'infrastruttura al territorio. Sfruttando eventuali risorse eccedenti ad esempio per elettrificare tutte le linee regionali visto che alcuni treni vanno ancora a diesel".