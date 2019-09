Mercatone Uno: lavoratori vedono Conte, 'confidiamo in lui, che Dio ci aiuti'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Confidiamo nel nuovo governo e in Dio... Che il Signore ci aiuti. Conte? Una brava persona, umana: ci ha ascoltato e ha compreso la nostra disperazione. Ci sono altre istituzioni, vedi la Regione, dove ci hanno lasciato fuori dalla porta... Lui ci ha accolti". Così una lavoratrice di Mercatone Uno, una delle tante licenziate via Whatsapp dalla società Shernon Holding, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte.

Una quindicina di cassaintegrati dei 55 punti vendita che hanno chiuso i battenti a fine maggio scorso ha infatti varcato il portone della sede del governo. Conte stava scendendo in piazza Montecitorio, dove i dipendenti di Mercatone Uno protestano da questa mattina, per andare a manifestare il suo personale sostegno. Ma uscendo ha visto i lavoratori e li ha lasciati entrare. Proprio stamani aveva incontrato due rappresentanti della delegazione in protesta, poi, nel cortile del palazzo che subito dopo avrebbe ospitato le macchine dei ministri per un nuovo Cdm, è avvenuto l'incontro, una ventina di minuti insieme e poi una foto di gruppo.

Insieme a una promessa: "La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo rimanere indifferenti - ha detto il premier - non lo siamo stati e non lo saremo. Come governo vogliamo creare più occupazione, non possiamo quindi di certo dimenticare chi il lavoro lo perde".