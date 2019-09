Energia: Assomineraria e Elettricità Futura insieme per transizione (2)

(AdnKronos) - "Stiamo vivendo una fase fondamentale sia a livello europeo con l’avvio del Green New Deal, volto a rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero, sia a livello italiano con la recente pubblicazione del Decreto Rinnovabili e della disciplina del Capacity Market, punti di svolta per traguardare i target di decarbonizzazione e rilanciare lo sviluppo delle nostre imprese", sottolinea il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori.

Inoltre, aggiunge, "abbiamo davanti a noi il Piano Energia e Clima al 2030 in grado di mettere in moto energie positive per il nostro Paese e per il settore elettrico, in termini di investimenti (80 miliardi di euro) e di occupazione con diverse decine di migliaia di posti annui nelle attività di costruzione ed installazione. La via maestra per raggiungere questi obiettivi, che prevedono un forte incremento della capacità da fotovoltaico ed eolico e l’implementazione di una filiera della mobilità sostenibile - sottolinea Mori-, è continuare a lavorare in un’ottica di integrazione dell’intera filiera energetica e mantenere un rapporto stretto e collaborativo tra imprese, comunità e amministrazioni".

"La sinergia tra modelli industriali impegnati a rafforzare il percorso di sviluppo sostenibile in questo senso l’appuntamento di oggi ne è un esempio - contribuirà a creare le migliori condizioni per attrarre investimenti e garantire a tutto il sistema Italia strumenti concreti e prospettive di sviluppo", sottolinea Mori.