Mafia: Giustolisi, 'a Gela c'era con la Stidda un clima di intimidazione'

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - A Gela c'era con la Stidda "un clima di intimidazione". A denunciarlo è Marzia Giustolisi, la dirigente della Squara mobile di Caltanissetta, commentando la maxioperazione contro la Stidda operata a Gela con 110 arresti. "C'è un'ala molto violenta e cruenta - dice il vicequestore aggiunto che ha condotto le indagini della Dda nissena- Queste persone non avevano la minima remora a punire chi, a loro avviso, mancava di rispetto". E fa qualche esempio: "Bastava che qualcuno non si rifornisse da loro per alcuni prodotti oppure perché qualcuno aveva 'osato' dire una parola fuori posto. C'era un forte clima di intimidazione, capillare". Non solo. "C'erano anche alcuni cittadini - dice ancora Giustolisi - che si rivolgevano a loro". L'indagine, sottolinea ancora la poliziotta sono state condotte in collaborazione con il Commissariato di Gela.