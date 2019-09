Infortuni: Ance Veneto, sicurezza priorità assoluta per imprese e istituzioni

Venezia, 26 set. (AdnKronos) - "Ance Veneto esprime il suo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’imprenditore edile Stefano Falghera per la tragedia avvenuta ieri a Verona. Una tragedia che lascia senza parole e che rimette al centro del dibattito il tema della sicurezza sul lavoro che deve rappresentare una priorità assoluta per imprese ed istituzioni”. Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, interviene sulla morte dell’operaio edile di 54 anni, Paolo Falghera, deceduto a Verona, mentre stava lavorando in un cantiere nella zona dello stadio.

“Ance Veneto – spiega Ghiotti – nei mesi scorsi ha lavorato insieme alla Regione ed a tutti gli attori coinvolti sul piano strategico sulla sicurezza sul lavoro. È fondamentale continuare su questo percorso di condivisione e sinergia che sono certo potrà dare i suoi frutti e ci auguriamo salvare delle vite umane. Dobbiamo mettere in campo tutte le misure e gli strumenti possibili per evitare che le persone muoiano, mentre, stanno lavorando”.

“Quello successo a Stefano può succedere ad ognuno di noi che ogni giorno facciamo vita da cantiere per svolgere il nostro lavoro. Gli imprenditori edili sono persone e dietro di loro ci sono famiglie che meritano rispetto e silenzio per questo mi auguro che non ci siano polemiche su quanto accaduto”, conclude.