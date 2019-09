Mattarella: 'società è unità per bene comune e comunità di vita' (2)

(AdnKronos) - Mattarella ha voluto soffermarsi su "un piccolo ricordo personale", vale a dire la lettura di un passo dello Zibaldone "agli inizi del mio impegno nella vita delle Istituzioni", dove Giacomo Leopardi scriveva che "lo scopo e il fine della società è il bene comune e aggiunge che la società contiene un principio di unità. Queste parole così belle sono accompagnate da considerazioni di forte scetticismo sulla capacità di qualunque ordinamento di assicurare la felicità dei cittadini".

"Però -ha rimarcato il Capo dello Stato- quei due concetti sono importanti perché sono attualissimi: fine della società è il bene comune, la società contiene, esprime, un principio di unità, cioè un principio che deve far sentire la società come una comunità di vita, come mi sembra giusto, sovente ripetere".

Ricordando l'attività del Fai, il Presidente della Repubblica ha ricordato "l'importanza della realtà associative private che si prefiggono e coltivano interessi generali: questo non soltanto risponde ad un modello della nostra Costituzione, ma nella realtà costituiscono parte importante, decisiva del tessuto del nostro Paese".