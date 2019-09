Rifiuti: Costa su end of waste, 'governo punta a chiudere'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - L’end of waste nel dl clima c’è: "era una bozza e credo che siamo molto vicini a chiudere" la norma nel provvedimento. "C’è l’intenzione di tutto l’asse non solo governativo, ma dell’arco costituzionale a chiuderla questa cosa. Ed io ci tengo moltissimo. Secondo me ci siamo vicini". Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine della presentazione del rapporto Anci Conai.