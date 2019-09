Eutanasia: Meloni, 'sentenza Consulta doppia sconfitta'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte costituzionale è una doppia sconfitta. È una sconfitta per la politica e il Parlamento, che hanno deciso di abdicare al loro ruolo e di non decidere. È una sconfitta per la Nazione, perché quella dei giudici costituzionali è una decisione che apre un varco alla possibilità di legalizzare il suicidio assistito e introdurre l'eutanasia nel nostro ordinamento". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"È uno scenario preoccupante e sconcertante -aggiunge- che Fratelli d'Italia contrasterà con forza e decisione. Per noi la vita è sacra ed è degna di essere difesa dall'inizio alla sua fine".