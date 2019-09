Tim: Bassanini, 'destituita fondamento mia candidatura a presidenza'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Franco Bassanini dichiara, come ripetutamente e puntualmente fatto anche in precedenti occasioni, che sono destituite di fondamento le notizie relative ad una sua candidatura alla presidenza di Tim e che la sua attività è pienamente dedicata alla Presidenza di Open Fiber e a sostenere il progetto strategico e di grande valenza sistemica che Open Fiber sta realizzando in Italia". Così Open Fiber in una nota.