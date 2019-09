Pirelli: la P Lunga con i Supplier Awards premia i suoi migliori fornitori (3)

(AdnKronos) - Queste le aziende premiate nell’edizione 2019 dei Pirelli Supplier Award: Hevea-Tec Industria e Comercio Ltda (Brasile), fornitore di gomma naturale, premiato per i criteri “Speed” e “Service Level”. L’azienda si è inoltre aggiudicata il prestigioso premio Sostenibilità, per il presidio della sostenibilità sociale e ambientale lungo l’intera catena di fornitura, attraverso innovazione tecnologica e impegno sul campo a partire dall’origine del materiale.

Quechen Silicon Chemical (Cina), fornitore di silica, premiato per i criteri “Quality” e “Speed”, Kordsa (Turchia), fornitore di rinforzi tessili, premiato per “Global Presence” e “Service Level”, Nynas AB (Svezia), fornitore di olii plastificanti, premiato per i criteri “Quality” e “Service Level”, Nuova Ciba S.p.A. (Italia), fornitore di impianti di dosatura, premiato per i criteri “Quality” e “Service Level”, Cassioli (Italia), fornitore di impianti di Handling, presente in molti impianti Pirelli con sistemi standard e custom, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”, Accenture, partner strategico nella Roadmap della trasformazione digitale di Pirelli, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”, Artic Falls AB (Svezia), fornitore di campo prove per test di sviluppo prodotto invernale, premiato per “Innovation” e “Service Level”, Arval Service Lease (Francia), partner internazionale per il noleggio di auto a lungo termine, premiato per i criteri di “Service Level” e “Global Presence”.