Padova: appartamento a fuoco, muore una donna

Padova, 25 set. (AdnKronos) - Poco dopo le 15 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio appartamento al primo piano di un condominio di sei, in via Fratelli Carraro a Padova: una donna deceduta e un uomo in gravi condizioni. I pompieri arrivati dalla centrale con tre automezzi sono entrati all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo, iniziando le operazioni di spegnimento e rinvenendo le due persone, che sono state portate in un poggiolo all’aria aperta dove sono iniziate le prime operazioni di primo soccorso.

Il personale del Suem 118 è stato dotato di autorespiratori e assistiti dagli operatori dei vigili del fuoco sono stati portati nel poggiolo, dove hanno iniziato le operazioni di rianimazione dell’uomo e constatato la morte della donna. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di completa evacuazione di fumo dell’appartamento e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con il funzionario di guardia per stabilire le cause dell’incendio.