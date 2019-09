Clima: borracce e luci a led, Università Cattolica sempre più sostenibile (2)

(AdnKronos) - Il campus milanese sta operando da anni anche per l’ottimizzazione della raccolta differenziata e per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti. L’allestimento di un’ampia isola ecologica ha contribuito a razionalizzare questa operazione che prevede la raccolta differenziata di imballaggi in plastica e metallo, carta, vetro, organico, cartone e indifferenziato. In seguito a uno studio di A2A condotto nel 2017 che aveva dichiarato al 70% la raccolta differenziata del campus milanese, oggi si è raggiunto l’obiettivo dell’80%. Lo smaltimento dei cosiddetti rifiuti speciali nell’isola ecologica ha raggiunto il 100%.

La sede milanese promuoverà un’altra iniziativa di sensibilizzazione: dal mese di novembre saranno sorteggiate 20 matricole al giorno alla quali sarà donata una borraccia in alluminio. A Brescia invece è avviata in questi giorni la campagna #riempilaborraccia rivolta alle matricole che sono invitate a ritirare la borraccia in acciaio durante i Welcome day e a riempirle agli appositi erogatori distribuiti nella sede. Si comincia con la distribuzione di 3mila borracce che andranno ad abbattere le 100mila bottigliette di plastica all’anno prodotte nella sede, riducendo così di 5 tonnellate la C02 emessa (produzione, trasporto, smaltimento). Seguirà nel mese di ottobre una distribuzione a tutti gli iscritti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo di via Trieste 17 e a breve anche nel nuovo campus di Mompiano.

Nel campus di Piacenza quest’anno sono state distribuite 500 bottigliette brandizzate UC, per limitare l’uso delle bottiglie di plastica all’interno del campus, dove sono state installate, nel marzo 2016, 4 fontanelle per l’erogazione d’acqua potabile, che hanno erogato finora 47.000 litri d’acqua corrispondenti a un risparmio ambientale di circa 94.000 bottiglie di plastica.