Il sondaggio: Lega primo partito ma in calo

Roma, 25 set. (AdnKronos) - E' sempre il primo partito, ma in calo rispetto alle europee dello scorso 26 maggio. La Lega ancora in testa alle preferenze degli italiani, si attesta al 29,9% rispetto al 34,3 delle consultazioni per il rinnovo delle istituzioni Ue. Scende la Lega, mentre sale l'ex alleato di governo, il M5S, dopo la scelta, non indolore, di allearsi con il Pd: i 5 Stelle passano dal 17,1% al 21,5. I Dem tengono, ma registrano una leggera flessione, passando dal 22,7% delle europee al 21,8%. Questi i dati sulle intenzioni di voto emersi da un sondaggio 'ixè' realizzato per #CartaBianca.

Sale Fratelli d'Italia, che passa dal 6,5% all'8,6%, frena ancora Fi: il partito di Silvio Berlusconi scende al 6,5%, dopo aver realizzato l'8,8% alle Europee. Italia Viva, il neo partito di Matteo Renzi, stando al sondaggio 'ixè' è al 2,9%, +Europa al 2,7%, Europa Verde al 2%, mentre La Sinistra, entrata nel governo giallorosso al fianco del Pd, passa dall'1,7% delle ultime europee al 2,7%.

