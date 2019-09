'Da Parigi Je T'aime', il tattoo di Aurora per papà Eros

Roma, 25 set. (AdnKronos) - 'Oggi da Parigi, Je T'aime'. Aurora Ramazzotti mostra su Instagram il suo nuovo tatuaggio con una frase che la riporta al passato, al suo forte legame con papà Eros Ramazzotti. "Mi ricordo che ricevere una cartolina da mio papà per me era come avere il privilegio di possedere un 'pezzo' delle città da cui me le spediva - scrive -. Ne andavo fierissima, lui viaggiava, io sognavo. Ora rivedendo le stesse cartoline provo nostalgia di un'epoca in cui se scrivevi una cartolina dovevi volerlo per davvero. Cercare l'immagine più giusta, il francobollo, scrivere qualcosa che non potevi poi cambiare ma che sarebbe rimasto lì, indelebile. Avere il coraggio di spedirla, aspettare che arrivasse, sapere che a chiunque fosse destinata avresti cambiato la giornata. In un periodo storico tutto digitale come il nostro ci siamo forse dimenticati della poesia della calligrafia. Di quanto riveli di una persona. Di quanto sia in grado di emozionare. Di quanto si celi dietro una semplice frase". "La distanza è sempre stata una tematica della mia vita, fin da piccola - conclude -. Se c'è una cosa che ho imparato è che non conta poi così tanto se l'amore è forte abbastanza".

