Famiglia: Delrio, 'a ottobre legge per assegno unico figli'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Il primo giorno della legislatura avevamo presentato con Stefano Lepri un progetto di legge di un assegno unico per i figli, di riordino di tutte le misure a sostegno della famiglia e in ottobre si approverà una legge, spero con il contributo anche delle opposizioni, che prevede la delega al governo per riorganizzare e dare un pilastro di sostegno alle famiglie. Ci sarà un sostegno alle famiglie mettendo più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti con il taglio del cuneo fiscale; fermando l'aumento dell'Iva e con un grande pilastro di welfare". Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, al termine della Conferenza dei capigruppo.