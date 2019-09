Energia: Gse, conclusi 10.600 controlli su Rvc, revoca incentivi per 600 mln (2)

(AdnKronos) - In seguito, il Decreto dell’11 gennaio 2017 ha previsto il superamento delle schede standard, eliminando la possibilità di determinare i risparmi senza procedere ad alcuna misurazione diretta. Questa disposizione e la consistente revoca dei titoli riconosciuti per le schede standard, presentate ai sensi dei decreti precedenti, hanno generato la sensibile riduzione del numero di progetti presentati e del numero di Tee riconosciuti nel biennio 2018-2019.

Infine, in passato così come nei recenti incontri, il Gestore dei Servizi Energetici ha sollecitato le Associazioni a garantire il rispetto di un codice etico interno. E i recenti fatti accaduti in Veneto e nel Lazio – sempre sulle truffe ordite ai danni del Gse attraverso le schede standard – evidenziano quanto sia importante una collaborazione sinergica tra Associazioni e Gse, in cui ognuno faccia la sua parte, al fine di garantire il rispetto delle regole inerenti il meccanismo dei Tee e quindi la loro corretta applicazione.