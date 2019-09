Energia: Spinaci (Up), 'in Pniec tener conto eccellenze, serve approccio flessibile'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Condividiamo assolutamente" gli obietti del Pniec, il piano energia e clima per il 2030. "L'importante è che insieme alla tutela ambientale venga salvaguardata anche la competitività dell'Italia": quindi "c'è la necessità di tenere conto delle eccellenze infrastrutturali nazionali" e "avere un approccio flessibile anche perché la tecnologia sta avanzando rapidamente e prendere delle strade definite oggi potrebbe essere molto costo per il futuro perché sparando iniziative e strumenti poco maturi al 2030 rischiamo di bruciare risorse utili per il passo successivo". Il vero target, infatti, "non è il 2030 ma la piena decarbonizzazione al 2050". Ad affermarlo nel corso di un'audizione alla Camera in Commissione Attività produttive è il presidente di Unione Petrolifera (Up), Claudio Spinaci.

Per Spinaci nel piano "ci sono anche obiettivi nettamente superiori a quelli richiesti dall'Ue. Per questo pensiamo che debbano essere introdotti elementi di flessibilità".