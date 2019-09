Clima: striscioni nei licei di Palermo, 'Cambiamo il sistema'

Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Gli studenti di Palermo scendo in campo per il clima. Stamattina sulle facciate di alcuni istituti - liceo Umberto I, liceo Benedetto Croce, liceo Damiano Almeyda, liceo Ninni Cassarà e Convitto Falcone - sono stati calati alcuni striscioni con il messaggio 'Cambiamo il Sistema non il clima'. Un'iniziativa che va di pari passo con la manifestazione che domani partirà alle 9 da piazza Verdi e che si inserisce nella mobilitazione globale del Friday for future con il 3 Sciopero globale per il Futuro. Domani, alle 16, nei locali del liceo Umberto I è prevista un'assemblea di coordinamento delle scuole.

I giovani palermitani tornano in piazza per "pretendere un cambio di rotta, per fermare l’attuale modello di sviluppo imposto dall'alto". "La Sicilia - afferma la studentessa Ludovica Di Prima - vanta contemporaneamente tantissime aree con alti tassi di inquinamento e i più alti tassi di disoccupazione giovanile in Europa. Alla luce di questo possiamo affermare che il modello di sviluppo che ci propongono non è sostenibile e va fermato, cambiato. La risposta a tutto questo deve necessariamente arrivare dai territori, da chi i territori li abita e li ama. Per questo anche a Palermo noi studenti scenderemo in piazza! Per riaffermare e rivendicare la volontà di decidere del nostro presente e del nostro futuro".