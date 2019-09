Al Salone Genova +7% visitatori, nel 2020 il 60esimo anniversario kermesse

Genova, 24 sett. (AdnKronos) - "La 60esima edizione si svolgerà dal 17 al 22 settembre 2020, e sarà ancora di più una grande festa del mare". Lo ha detto il presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria alla chiusura del 59° Salone Nautico di Genova, la kermesse organizzata da Ucina-Confindustria Nautica che dal 19 al 24 settembre ha celebrato la Città della Nautica. "Alle 11.00 di oggi - ha aggiunto - sono passati ai tornelli 186.641 visitatori, un numero importante che segna un +7% rispetto al 2018".

Demaria ha spiegato che entro la chiusura di questa sera alle 18 raggiungere le 188mila presenze stimate significherebbero "attestarsi tra il +6% e il +7% di crescita rispetto allo scorso anno, nonostante il maltempo di domenica. Il picco di visitatori lo abbiamo avuto sabato 21 settembre con il dato straordinario di 43.000 visitatori nell’arco della giornata".

"Al di là del numero dei visitatori -ha concluso Demaria- c’è da registrare la soddisfazione degli espositori. Ci sono più certezze e sono stati firmati un gran numero di contratti, avremo bisogno in futuro di gestire spazi più ampi. Questo è il valore del Salone".

Il Salone Nautico ha riunito 986 espositori, provenienti da 28 Paesi in oltre 200.000 mq tra spazi a terra e in acqua, oltre 1.000 le imbarcazione in esposizione. Gli operatori e giornalisti esteri che hanno partecipato alla missione incoming organizzata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Ice Agenzia sono stati 150, provenienti da 25 Paesi.

Il Tech Trade ha visto la partecipazione di 45 tra aziende e start-up che hanno incontrato oltre 60 espositori italiani per un totale di 610 incontri BtoB. Le prove in mare sono passate da 4.780 nel 2018 a 5.622 nel 2019.

Sul fronte della comunicazione, 1.624 sono stati gli articoli dal 5 settembre, data della Conferenza Stampa di presentazione del Salone Nautico a Genova, 6 ore di servizi tv e oltre 5 ore di servizi radio dedicati al Salone Nautico. Un successo, quello di questa 59esima edizione, celebrato anche dalle autorità cittadine intervenute alla conferenza stampa di chiusura.

"Genova -ha sottolineato il sindaco di Genova Marco Bucci- è la Città della Nautica, si è sentito in una molteplicità di cose. Ho sentito gli umori delle persone, ho avvertito solo commenti entusiasti. Il Salone Nautico è in crescita su tutto e per l’anno prossimo si lavorerà ancora di più al programma di eventi fuori Salone in città, perché tutti ne siamo parte. Ieri abbiamo annunciato che Genova sarà la tappa finale dell’Ocean Race, è un grande successo, fare cose assieme è importante in chiave di nuove opportunità".

Per il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti "Questo Salone Nautico che precede quello che festeggerà i 60 anni è il frutto di un grande lavoro, vogliamo che Genova diventi il cuore di una serie di attività legate alla nautica anche prima e dopo il Salone Nautico".

"Si sente aria di successo -ha concluso- la città ha abbracciato il Salone, che è stato davvero coinvolgente, sia per quanto riguarda gli eventi sia per i convegni di approfondimento. Sono convinto che il prossimo sarà ancora migliore e ringrazio tutti coloro che si sono spesi per realizzare questo livello di eccellenza".