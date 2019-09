Ostia: Orfini, 'avevamo ragione a dire che era mafia'

Migranti, Trump alle ong: "Vostre politiche non sono giuste, sono crudeli" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2019 Migranti, Trump alle ong: "Vostre politiche non sono giuste, sono crudeli" "Qui negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, esiste una crescente industria di attivisti radicali e ong che promuove il traffico umano. Questi gruppi incoraggiano l’immigrazione clandestina e chiedono la soppressione dei confini nazionali. Oggi ho un messaggio per questi ...