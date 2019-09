Giglio group: non solo fashion, e-commerce apre al food Made in Italy (2)

Google non ha l'obbligo di garantire il diritto all'oblio globale

Roma, 24 set. (askanews) - Google non ha l'obbligo di applicare il diritto all'oblio in tutto il mondo. Lo ha deciso la Corte di giustizia europea; questo significa che il colosso non deve per forza rimuovere i link a contenuti che alcuni utenti non vorrebbero più far vedere fuori dall'Unione europea. Questi contenuti potranno essere visibili nei risultati di ricerca in altri paesi. La sentenza ...