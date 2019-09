Giglio group: non solo fashion, e-commerce apre al food Made in Italy

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Giglio Group amplia il suo e-commerce sulle eccellenze Made in Italy con il food, siglando accordi con Riso Scotti, Fratelli Carli, Generale Conserve, Everton e Bosca. Il gruppo, che finora ha gestito l'e-commerce per le società del settore fashion e design, apre a nuove partnership, che si aggiungono a quelli di Cameo, Fabbri e Grandi Salumifici italiani, già presenti nel suo portfolio grazie alla recente acquisizione di Terashop, uno dei maggiori fornitori di servizi di e-commerce in outsourcing in Italia.

L’ingresso nel settore Food rappresenta l’avvio di una nuova linea di business in un settore strategico simbolo del Made in Italy, dando la possibilità ai consumatori di tutto il mondo di avere facile accesso ai migliori prodotti alimentari italiani, acquistandoli dalle principali vetrine dei Marketplace. L'ampliamento "è coerente - spiega una nota - con gli obiettivi strategici del piano industriale del gruppo, che continua a espandere la propria offerta a nuove categorie merceologiche e ambisce a diventare il più grande distributore digitale italiano di made in Italy nel mondo".