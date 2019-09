Autonomia: Gruppo Zaia, Boccia ha riconosciuto ottimo lavoro svolto dal Veneto

Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Fa piacere che il Ministro abbia riconosciuto l'ottimo lavoro svolto fino ad ora dal Veneto. La nostra Regione non lavora per dividere, ma per migliorare il Paese”. Con queste parole la Capogruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta l'esito dell'incontro tra il Presidente Zaia e il Ministro Boccia sull'Autonomia svoltosi ieri a Venezia.

“Il fatto che, sui contenuti, il Ministro abbia riconosciuto il buon lavoro del Veneto testimonia ancora una volta che quanto fatto finora dal Presidente Zaia e dal Ministro Stefani è stato un lavoro di qualità e rispettoso della Legge, Costituzione in primis. E tra l'altro, tanto per cambiare, anche sull'Autonomia la nostra Regione si conferma per l'ennesima volta all'avanguardia ed apripista: un primato di cui andiamo fieri. E del resto, non appena la riforma autonomistica andrà in porto, non abbiamo alcun dubbio che anche altre Regioni, quelle meridionali in primis, visti i benefici, daranno avvio a questo percorso virtuoso. Ora però ci piacerebbe arrivare fino alla fine di questa partita - conclude la Capogruppo Rizzotto - e farlo nel più breve tempo possibile. Il Popolo Veneto ha già atteso tanto”.