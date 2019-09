Migrante pulisce le strade, multa di 350 euro

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Come tanti altri migranti in molte città d'Italia, Monday pulisce le strade e i marciapiedi di Mestre in cambio di qualche spicciolo d'offerta. Quel giorno era con "i suoi strumenti di pulizia e di integrazione, stava facendo i suoi mucchietti di foglie", scrive l'avvocato Matteo D'Angelo in un post sulla sua pagina Facebook, quando "la polizia locale di Venezia lo sorprendeva 'palesemente a ripulire la zona senza autorizzazione'". "Risultato? 350 euro di multa" aggiunge, postando il documento e aprendo una raccolta fondi a suo favore. "Era disperato" racconta il legale contestando il fatto che se un "povero Cristo" prova "a integrarsi serve 'l'autorizzazione'". La sottoscrizione servirà per pagare la multa e, il resto, se ci sarà, scrive l'avvocato "lo destinerò a Monday", esibendo sui social "l'estratto conto".

