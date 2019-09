Sostenibilità: nuova Nissan Leaf e+ debutta con 1.000 Miglia Green

"Tua per sempre" il nuovo singolo di Elisa, online il video

Roma, 24 set. (askanews) - Un gioco di ombre e bianchi e neri per raccontare una storia speciale e commovente. Esce sul canale Vevo ufficiale di Elisa, il video del nuovo singolo "Tua per sempre", estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti" (Disco di Platino con Island Records). Il video è diretto da Attilio Cusani, con la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro Production. "Tua per sempre" ...