Innovazione: Zaia, 'darà prospettive ai giovani e servirà per lotta allo spreco pubblico' (2)

(AdnKronos) - “Il Veneto è fatto di 600.000 imprese, 150 miliardi di Pil, in un tessuto produttivo che non nasce dal modello fordista della grande fabbrica ma da quello della piccola impresa - ha detto ancora Zaia -. Una storia di determinazione verso l’obbiettivo e grande innovazione; i primi veri innovatori sono stati proprio i nostri imprenditori che con investimenti hanno fatto grande questa comunità e tutto il paese. Un dato: tutt’oggi lasciamo 21 miliardi di residuo fiscale a Roma che vanno facilmente ad alimentare lo spreco il contrasto del quale è la vera sfida”.

“Si fa un gran parlare – ha concluso il Presidente- dei 110 miliardi evasione fiscale, e di tutte le azioni per la soluzione del problema. Cosa sicuramente giusta, ma vale la pena ricordare anche che lo spreco della pubblica amministrazione che in Italia oggi vale 200 miliardi di euro. Un dato che la dice lunga su quanto si potrebbe investire sul bilancio di aree più povere del paese e di quanto aiuto sui mercati s potrebbe dare alle imprese. Questa per me è la vera sfida”.