Innovazione: Zaia, 'darà prospettive ai giovani e servirà per lotta allo spreco pubblico'

Verona, 24 set. (AdnKronos) - “Se si continua a parlare di fuga di cervelli è necessario arrivare ad una comprensione del fenomeno oltre il luogo comune. Penso sia giunto il momento di affrontare il tema con un’analisi precisa che faccia un approfondito quadro della situazione. Se le università faranno questo studio avranno tutto l’appoggio della Regione perché ormai sembra passare il messaggio che da noi non c’è futuro e solo all’estero ci sono prospettive. Dopo, veniamo ad assemblee come questa e ascoltiamo dati sulla nostra produzione, sull’esportazione e sull’attività imprenditoriale in generale che paesi esteri non hanno”. Approfittando della presenza dei Rettori delle Università venete, il presidente Luca Zaia ha lanciato questa proposta oggi alla Camera di Commercio di Verona dove è intervenuto all’inaugurazione della tappa scaligera di “Innovation Days – Le eccellenze del territorio”, evento che il Gruppo 24Ore ha organizzato attraverso l’Italia per far emergere il meglio dell'economia del nostro Paese.

“L’esperienza all’estero per i giovani è fondamentale – ha aggiunto il Governatore – anzi, a volte penso che nessun curriculum dovrebbe esserne privo. Ma ho anche l’impressione che si enfatizzi un contesto che oggi, con i mezzi di collegamento e comunicazione un tempo inimmaginabili, è quasi domestico. Penso sia corretto avere uno spaccato di questi giovani e capire quanti se ne vanno, cosa vanno a fare, quanti hanno successo, quanti tornano a casa, quanti lavano i piatti o sono i direttori di una clinica. Questo perché non lo conosciamo ma tra i nostri giovani, c’è il ragazzo o la ragazza che un domani sarà imprenditore di successo, docente universitario o professionista affermato. Quindi, se i cervelli sono in fuga la prima cosa per dare una prospettiva è cominciare a capire quanti all’estero saranno utilizzati realmente come cervelli e quanti come braccia”.