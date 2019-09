Migranti: Conte, 'a Malta svolta storica, dimostra che litigi non portano risultati' (2)

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Sicuramente chiederò a Guterres di potenziare l’intervento dell’Onu in Libia, di potenziare e investire nei diritti umani dei centri di detenzione. Siamo in una situazione delicata, di guerra, ma il controllo delle coste sta funzionando. Stiamo cercando in tutti i modi di rafforzare la Guardia costiera libica", assicura Conte al Corriere della Sera.

"E ancora, i rimpatri: saranno più efficienti - dice a La Repubblica - In quattro settimane si deciderà se operare o meno un rimpatrio. Vedrete che nelle prossime settimane tireremo fuori qualcosa di nuovo". Sui migranti recuperati dai libici che spesso finiscono in veri e propri centri di detenzione, "sono consapevole che molti sono in condizioni difficoltose nei centri di detenzione in Libia. Noi dobbiamo intervenire. A Guterres chiederò di potenziare l’intervento perché questi centri di protezione internazionale siano sempre migliori e tutti lì siano trattati in modo decoroso".

Se ci fosse un altro caso Carola, quale sarà l’atteggiamento italiano? "Non mi piace parlare di singoli casi - afferma Conte sulle pagine della Stampa - Non faremo differenza se un natante italiano o straniero dovesse investire un’imbarcazione della Guardia di Finanza. Ne risponderebbe di fronte alle legge. La Rackete di turno non si potrà sottrarre alle regole solo perché guida una nave delle Ong".