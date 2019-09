Migranti: attesa oggi a Messina nave Ocean Viking con 182 persone a bordo

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Messina la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con a bordo 182 migranti soccorsi in mare in più interventi nei giorni scorsi. A Messina è già pronta la macchina dell’accoglienza che, come accaduto nel passato, sarà predisposta per ricevere i migranti e per fornire anche una prima assistenza medica una volta che saranno sbarcati.