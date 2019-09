Umbria: Ciprini (M5S), 'temo lista impresentabili Pd, preparo scorta Maalox'/Adnkronos

Roma, 23 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Cosa devo dire? Mi attengo a quello che ha detto Di Maio.... Bianconi? Più che una questione di nomi ne faccio più una questione di metodo: la trattativa è stata gestita troppo centralmente senza dare spazio al territorio. E' un'alleanza col Pd, anche se 'sbianchettato', ma sempre di Pd si tratta. Dico solo che io ho votato contro su Rousseau, ci sono troppi buchi e troppo poco tempo per consultare il territorio. La maggioranza in Rete si è espressa a favore, ma il voto è stato nazionale: vorrei sapere cosa ne pensano gli umbri e al riguardo ho pochissimi dubbi". Lo dice all'Adnkronos Tiziana Ciprini, deputata umbra del M5S, senza mascherare la sua contrarietà: "preparo una scorta di Maalox attendendo la lista dei dem".

Quella che è nata in Umbria è "una coalizione mascherata: noi avevamo votato a favore di coalizioni con liste civiche, non col Pd. Per me - chiarisce- andavano scisse le regionali in Umbria da quanto stava avvenendo a livello nazionale. Posso capire anche la visione di un progetto, ma in Umbria e col Pd umbro era prematuro portare avanti un discorso simile" che "sarà duro, durissimo, da spiegare agli elettori: il Pd qui lo abbiamo fatto crollare noi".