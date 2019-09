Moda: si espandono le calzature Velasca, aumento capitale di 4,5 mln

Milano, 23 set. (AdnKronos) - Nuove risorse in arrivo per la startup delle calzature Velasca, piccola 'bandiera' del Made in Italy nel mondo. La società fondata pochi anni fa da Enrico Casati e Jacopo Sebastio, che vende a prezzi accessibili scarpe italiane di alta qualità, farà un aumento di capitale da 4,5 milioni aprendo nuovi punti vendita. Dopo Parigi, l'ultima apertura, sarà la volta di Londra, a ottobre, e New York, a gennaio.

L'investimento, necessario alla sua espansione internazionale, è stato sottoscritto da P101, venture capital specializzato in investimenti in società digitali, da Milano Investment Partners e da un pool di investitori privati.

"Con quest’ultimo round - dice Sebastio - potremo consolidare la nostra presenza in Italia e puntare sull’espansione internazionale già in atto: siamo nativi digitali, ma consapevoli che il futuro del retail è nell’integrazione di online e offline".