Umbria: Borghi, 'candidato M5S-Pd parente di 'quel' Bianconi di banca Marche?'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Ma è vero che il Bianconi pescato a caso come candidato M5S-PD per l'Umbria è parente di QUEL Bianconi di banca Marche? Quello che ha praticamente fatto la spunta a tutti i reati del codice penale?". Lo scrive in un tweet il leghista Claudio Borghi, commentando l'indicazione di Vincenzo Bianconi, il candidato scelto da M5S e Pd per l'Umbria.