Energia: Marra (Acea), 'per Green new deal serve fare sistema'

Milano, 23 set. (AdnKronos) - Il presidente di Acea Energia, Valerio Marra, condivide le finalità dell'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per un Green new deal che parta da un patto con le imprese. "Sul fine - dice Marra - non si può che essere d'accordo: dobbiamo porci questo tema raggiungendo gli obiettivi sfidanti che ci siamo posti. Colgo nelle parole di Conte la necessità di fare sistema, di coinvolgere tutti gli attori perché effettivamente questo processo si possa compiere, ascoltando le voci di tutti e i contributi di tutti".

L'idea del presidente di Acea Energia, poi, è che per la transizione energetica serva il contributo attivo di tutti i cittadini. "Non possiamo immaginare una transizione energetica che possa compiersi definitivamente senza immaginare una partecipazione attiva da parte dei clienti, dobbiamo andare oltre il mondo della tutela, rendendo consapevole il cliente dalla sua forza".