Pd: Rubino, 'tesseramento solo online, 1 euro alle Ong'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Il tesseramento del Pd siciliano si svolga esclusivamente online e con pagamento elettronico. Il Partito deve essere una casa di vetro, senza pacchetti di tessere e circoli dei deputati". Cosi Antonio Rubino, portavoce di NewDeal, l'associazione costituita insieme a Fausto Raciti e Giovanni Cafeo.

"Il Pd non può funzionare come una società per azioni in mano ad un gruppo di deputati, deve ritornare a messaggi forti - aggiunge - Per questo proponiamo che un euro per ogni tessera venga devoluto alle Ong che salvano la gente in mare, un modo per dire loro grazie per quello che hanno fatto in questi mesi difficili".