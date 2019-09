Whirlpool: Cgil Napoli e Campania, 'da Prs progetto industriale inconsistente'

Napolim 23 set. (Adnkronos) - - L’intervista del presidente di Prs Schmid ha dimostrato l’inconsistenza del progetto industriale. Un progetto industriale di fronte al quale le istituzioni non devono sbandare ma devono mantenere la rotta salda al fianco dei lavoratori". Lo dichiarano in una nota congiunta le segreterie generali di Cgil Campania e Cgil Napoli, al termine della manifestazione dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine.

"Mai come oggi - aggiunge la nota - serve compattezza a difesa di un’industria e di un’occupazione e della prospettiva che determina a Napoli e nel Mezzogiorno. E' evidente che questo progetto non è in grado non solo di assicurare la piena occupazione, ma neanche una prospettiva industriale per lo stabilimento di Napoli. Ora il presidente del Consiglio deve riconvocare i vertici di Whirlpool e chiedere loro un gesto di grande responsabilità nei confronti dei lavoratori, che tanto hanno dato in tutti questi anni all’azienda. Gesto di responsabilità che significa fare un passo indietro rispetto ad una decisione già presa", conclude la nota.