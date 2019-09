Sanità: Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (2)

(AdnKronos) - Il contributo che in questi 80 anni i professionisti dell'ospedale hanno saputo dare in vari settori per il progresso delle cure e della medicina ha portato negli anni cinquanta al primo intervento in Italia in circolazione extracorporea fatto dal prof. De Gasparis e l'apertura della prima divisione italiana di chirurgia toracica. Negli anni sessanta fu realizzato il primo intervento in Italia di applicazione di pacemaker artificiali. Negli anni settanta aprì la prima banca dei tessuti italiana e, qualche anno dopo, fu realizzato il primo trapianto italiano di rene e creata la prima Neurorianimazione italiana.

Negli anni ottanta aprì la Divisione oncologica Medica Falck, fra le prime oncologie mediche ospedaliere in Europa. Negli anni novanta fu fondato il centro di chirurgia dell'epilessia. Oggi, dopo aver tagliato il traguardo del 2000esimo trapianto di fegato, è diventato centro di riferimento nazionale e regionale per diverse patologie, comprese varie malattie rare ed è sede di tutte le specialità cliniche e chirurgiche per adulti e bambini.