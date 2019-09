VueTel: nuova offerta per imprese italiane e americane con sedi in Tunisia

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La nuova offerta lanciata da VueTel, azienda italiana di telecomunicazioni internazionali con sede a Roma, si basa sulla tecnologia SD-Wan, Software-defined wide-area network. Le imprese italiane e americane che hanno una o più sedi in Tunisia, commenta Giovanni Ottati, presidente di VueTel e di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, spiegando l'obiettivo dell'offerta, "attraverso la tecnologia SD-Wan potranno ridurre i loro costi di telecomunicazioni, ottenere una velocità di trasmissione dati più elevata, migliorare le chiamate VoIP e di video streaming e le prestazioni dei servizi basati sul cloud".

Come si legge in nota, VueTel si avvale negli Stati Uniti della partnership con la società americana Village universel corporation, con sede a Hackensack nel New Jersey, offrendo delle aziende con una o più sedi, branch operative, stabilimenti e uffici in Tunisia, un servizio con cui comunicare tra di loro, e con tutte le altre sedi dislocate nel mondo, utilizzando una rete interna veloce e sicura.

Il lancio dell'offerta, come dichiarato dall'azienda, è avvenuto in occasione del recente Italian Business Oscar 2019. L'evento è organizzato dalla Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria a Tabarka, per premiare l’imprenditoria italiana in Tunisia e gli operatori che hanno contribuito al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi. L’offerta, conclude la nota, sarà poi estesa a livello internazionale alle società che hanno sedi in tutto il mondo. VueTel opera in particolare in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.